Veertiger die veertienjarig meisje verkrachtte in Deinze, wordt geïnterneerd: “Reëel gevaar dat hij opnieuw misdaden zal plegen”

Dan toch extra inspraak­ron­de in wijk rond Sleepstraat over drie nieuwe knips: “Eventuele knelpunten sturen we bij”

Er komt dan toch een extra “dialoogtraject" in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. In 2025 voert de Stad Gent daar drie nieuwe knips en een reeks éénrichtingsstraten in. Dat de buurt dat moest lezen in een folder, stuitte op kritiek.