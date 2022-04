Veertig jaar verschil, en dat werkt: vriendinnen Josefien (31) en Olga (71) runnen al 5 jaar exclusieve tweedehandswinkel in Gent

‘Madam’ bestaat 5 jaar, maar Josefien en Olga circuleren al langer in de Gentse tweedehandswereld. Josefien heeft tien jaar voor Think Twice gewerkt, Olga heeft zeven jaar lang haar eigen winkel - Olga’s Retro - open gehouden op de Korte Meer. “Ik ben toen gestopt omdat het pand te koop kwam”, blikt Olga terug. “Zeker niet omdat ik wilde stoppen. Ik deed het graag en ik had nog veel stock liggen.”

Josefien dacht er toen al langer aan om haar eigen winkel te beginnen, maar ze voelde dat ze nog veel kon leren. Over prijzen opstellen, echte designmerken kunnen onderscheiden van valse, aanprijzen. Dus stelde Olga voor om samen in zee te gaan. “Nieuwe klanten denken altijd dat Olga mijn mama is”, grinnikt Josefien. “Maar we zijn gewoon goede vriendinnen die elkaar heel goed aanvullen in de winkel. Ik trek een jonger publiek aan, Olga wat oudere klanten. Het zorgt ervoor dat we klanten hebben van overal. Veel uit Gent en omstreken, maar ook Brusselaars en West-Vlamingen.”

Als Olga er is, vloeit de champagne

“Bij de start zei ik: ik doe het nog voor drie jaar. Maar kijk, ik ben hier nog”, glundert Olga. In de week staat Josefien in de winkel, maar op zaterdag is Olga de vrouw des huizes. “Dan is dat hier meer een champagnebar dan een winkel”, lacht ze. “Zolang ze wil en kan, gaan we samen verder”, pikt Josefien in. “Tot haar negentigste, zeg ik altijd.”

