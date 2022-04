Veertienjarig meisje aangereden door lijnbus aan het Zuid

Een team van het parket van Oost-Vlaanderen is ter plaatse. De omstandigheden worden momenteel onderzocht. Een verkeersdeskundige is aangesteld. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog geen duidelijkheid, maar het meisje is zeer ernstig gewond, aldus het parket. Ze zou vooral zwaar gewond geraakt zijn aan het been, maar ze is naar verluidt niet in levensgevaar.