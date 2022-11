Veel zaken sluiten de deuren door de hoge energieprijzen, maar Gentse bakkerij met koffiebar doet net extra dag open

GentHeel wat ondernemers sluiten de deuren omdat de torenhoge energieprijzen te zwaar doorwegen, of ze doen minder dagen open, maar Madam Bakster doet het tegengestelde. De Gentse bakkerij met koffiehuis zet nu ook op maandag haar deuren open, een extra dag in de week dus.

Heel wat bakkers, slagers en frituren sluiten de deuren omdat ze hun energiefactuur niet meer kunnen betalen. Of ze verminderen hun openingsdagen en -uren. Madam Bakster – de gezonde bakkerij met koffiebar in Gent – doet het tegengestelde en gaat net meer dagen opendoen omwille van de energiecrisis. Hiervoor was het koffiehuis open en op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Nu kan je er ook op maandag terecht.

“Net als zovelen zijn wij op zoek naar duurzame oplossingen om ook deze crisis geduldig uit te zitten”, klinkt het op Facebook. “Daarom openen we vanaf nu ook op maandag de deuren van ons koffiehuis. Laat je chauffage die dag gerust een dagje uit dus en kom gewoon gezellig bij ons de middag doorbrengen. Zo maken we de crisis alvast een pak gezelliger.”

Volledig scherm Laura Verhulst, zaakvoerder van Madam Bakster. © Wannes Nimmegeers

Een dag meer bakplezier

“Onze vaste kosten blijven lopen, ongeacht of we open zijn of niet”, legt Laura Verhulst, de oprichter van Madam Bakster, uit. “Onze koelkasten blijven draaien, onze vaste medewerkers worden doorbetaald, enzoverder. Het is niet zo dat als we gesloten zijn, dat onze tellers op nul komen te staan. Om al die kosten aan te kunnen, is het essentieel dat we een extra dag inkomsten hebben.”

Om diezelfde reden, heeft Laura enkele nieuwe producten ontwikkeld, zoals de ‘crisiscupcakes’. “We zijn ook bezig met Sinterklaasboxen en brunchboxen voor nieuwjaar. Het is nog wat koffiedik kijken of al die maatregelen genoeg zullen zijn want we hebben ons energiefactuur nog niet gekregen, maar we willen er alles aan doen om met zo weinig mogelijk kleerscheuren uit deze crisis te komen.”

