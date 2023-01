Veel strijkplanken en ééntje met suiker: 11.000 Gentenaars klinken na drie jaar weer op het nieuwe jaar onder de Stadshal

Een ijzige wind en een paar buien hielden de Gentenaars niet tegen. Om 11u stipt kondigde Jan Matthys aan dat we op ons kosten van ons eigen belastinggeld een stuk in onze gilet mochten drinken. Daarna mocht Mathias De Clercq (Open Vld) zijn nieuwjaarsbrief voorlezen. Weinig of geen boegeroep voor de burgervader dit keer. Dat was de vorige keren wel anders. In 2019 speelde de kwestie Christophe Peeters, die als schepen aan de kant was gezet, in 2020 was het boegeroep zo fel dat de burgemeester zijn speech tot twee maal toe moest onderbreken.

Gent zijn

Niks daarvan dit jaar. De burgemeester keek terug op een paar moeilijke jaren. “Met een vreselijke oorlog op ons Europees continent, met fel gestegen energieprijzen, met een inflatie die alles duurder maakt, en dit na twee moeilijke coronajaren. Maar ook hier zullen we door geraken. Kijk hoe snel onze stad na corona heropleefde. Hoe de terrassen van onze horeca weer volliepen. Hoe we de béste Gentse Feesten en Winterfeesten in jaren beleefden. Hoe we in het Kuipke massaal afscheid namen van Keizer Keisse. Gent kan weer Gent zijn, en dat doet verdomd veel deugd”. Er klonk ook heel wat dankbaarheid voor de Gentenaars die zo massaal Oekraïense vluchtelingen hebben opgevangen. En natuurlijk, zo hoort het: “En ééntje met suiker”!

Volledig scherm Van groot tot klein: alle Gentenaars waren uitgenodigd voor de Nieuwjaarsreceptie. © sw

Maar het zou de nieuwjaarsreceptie niet zijn als er ook niet een beetje commentaar kwam op de ‘Barack Obama van Ledeberg’, zoals mc van dienst Jan Mathys het lieflijk omschreef. Want ook Pierke Pierlala en 't Spelleke van Drei Kluite kwamen acte de présence geven met een mini-koenfeeranse. Vooral de Gentbruggelingen werden warm onthaald, dat kon trouwens ook op een stevig applaus rekenen. Intussen rijden de bussen opnieuw over Gentbruggebrug, met hier en daar een meereizende strijkplank. Filip Watteeuw (Groen) die Gentbruggebrug eerst liet knippen en vervolgens weer moest openstellen na een gerechtelijk bevel, kwam de twijfelachtige complimenten zelf in ontvangst nemen. Pierke bracht ook nog een ode aan de indiaan op de Buffalovlag, alweer met applaus.

Volledig scherm Wat is beter dan één pintje? Een meter pintjes. "Onze vrienden komen nog", werd er plechtig beloofd. © svwg

Nog traditie, zo lang aanschuiven voor een gratis cava of een glas van de ‘8.000 liter drank’ die de stad voorzien had, dat doen echte Gentenaars niet. Die nemen dus hun eigen strijkplank mee met een paar hapjes en veel drankjes. Kaasplanken, salami en chips te over, en heel veel zelf meegebrachte bubbels. Hier en daar zat er ook een uitschieter bij.

Zo heeft Fiel (27) oesters mee voor de gelegenheid. Ze zijn, strijkplank inclusief, met de fiets gekomen. “Met tegenwind, dat hadden we een beetje onderschat. We hebben de speech van de burgemeester dus gemist. Niet erg, de oesters maken veel goed”. Aan een andere strijkplank zien we zowaar een professionele meter bier. “Meegebracht”, klinkt het, maar van waar die juist komt, wil het gezelschap niet prijsgeven. Koppige Gentenaars, da’s geen verrassing, zo is het nieuwe feestjaar ook meteen afgetrapt.

Volledig scherm Deze mensen kwamen met taart én cava uit Gentbrugge. © svwg

Volledig scherm Burgervader Mathias De Clercq mocht 'zijn nieuwjaarsbrief' voorlezen. © svwg

Volledig scherm Als je dan toch al je hapjes kan meebrengen, dan kan je het evengoed deftig doen, dacht Fiel. Dus hebben ze oesters mee. © svwg

Volledig scherm Pierke en 't Spelleke van Drei Kluite kwamen ook de eerste steken van het nieuwe jaar uitdelen. © svwg

