Veel rookontwikkeling door beperkte brand in zijkapel van Sint-Pauluskerk

Schepen Filip Watteeuw zwaar aangepakt na ‘ongepaste’ tweet over... barbecue­worst: “Hadden ze dan Vlaams Belangers een hotdog moeten weigeren?”

Filip Watteeuw (Groen) is op Twitter uit de bocht gegaan, en dat zal hij geweten hebben. In een tweet veroordeelde hij het feit dat twee Vlaams Belang-raadsleden een barbecueworstje kregen aangeboden van een PVDA-raadslid. Het bezorgt hem niet alleen bakken kritiek op sociale media, ook in de gemeenteraad is hij behoorlijk zwaar aangepakt. Maar waarom deed hij zoiets?