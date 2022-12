Veel protest bij boekvoorstelling Filip Dewinter: 650 tegenbetogers op straat, publiek trakteert hem op fluitconcert

“UGent, neem initiatief! Geen fascisten aan onze unief”. De boodschap van de 650 manifestanten die voorafgaand aan de lezing van Filip Dewinter door de Gentse studentenbuurt trokken, was duidelijk. De groep eindigde in cultuurcentrum Viernulvier, waar gespeecht werd door onder andere holocaust-overlever Simon Gronowski. Opvallend: ook jeugdschepen Hafsa El-Bazioui was aanwezig. “Ik wil onze studenten een hart onder de riem steken deze avond. Daarom sta ik hier in solidariteit en verbondenheid. In de eerste plaats als Gentenaar”, klonk het.

Toch ging de boekvoorstelling van het Vlaams Belang-kopstuk, uitgenodigd door de rechts-conservatieve studentenbeweging KVHV, door. Niet zonder protest: aan de ingang vatten een twintigtal linkse manifestanten post, eens de deuren werden geopend werd er ook met yoghurt gegooid in de gang. Heel even moesten betogers en bezoekers uit elkaar gehaald worden.

Uiteindelijk kon de lezing toch van start gaan, met veel vertraging en niet zonder moeite. Tegenstanders van Dewinter overstemden hem toen de boekvoorstelling van start ging. “Geen fascisten in onze stad”, klonk er uit het publiek. Uiteindelijk moest een deel van hen de zaal verlaten, waarna er een fluitconcert van start ging. Een uur na de voorziene starttijd was het rumoer nog niet gaan liggen, maar Dewinter ging onverstoorbaar door.

Open brief

Al bij de aankondiging was er al veel te doen over de lezing: een 150-tal personeelsleden van de UGent ondertekende een open brief met de vraag om Dewinter zijn boekvoorstelling niet door te laten gaan. Het evenement wordt georganiseerd door conservatief-rechtse studentenbeweging KVHV, die officieel erkend wordt als vereniging aan de UGent, en dus oordeelde rector Rik Van de Walle dat die kon doorgaan.

Praeses Jens Hinderyckx liet op voorhand weten dat iedereen welkom was, “zolang de publieke orde niet verstoord werd”. Hij benadrukt wel dat “een uitnodiging niet betekent dat wij de mening van mijnheer Dewinter delen. We bieden hem enkel een platform, we zijn niet zijn woordvoerder of spreekbuis. Dat er tegenwind is, vinden we goed, ook tegenstanders zijn welkom. Daarmee willen we enkel bevestigen dat we voor het vrije woord zijn. Het is trouwens ook niet de bedoeling om de provocatie op te zoeken. Eerder nodigden we andere nationale politici uit, zoals Sami Mahdi. Deze boekvoorstelling ligt in dezelfde lijn”.

Maar de oproep van het personeel, breed gesteund door een vakbondscoalitie, het linkse Gentse middenveld en enkele belangrijke cultuurspelers zoals Viernulvier, viel niet volledig in dovemansoren. De oorspronkelijke locatie van de lezing, de Blandijn, is namelijk ook de thuis van opleidingen zoals ‘Afrikaanse talen en Culturen’ en de ondertekenaars van de brief vonden dat te gevaarlijk voor studenten. Volgens hen is ‘omvolking’, de titel van het boek van Dewinter, een complottheorie, die racistisch is en gevaarlijk. De lezing werd dus verzet naar campus Aula, waar “de veiligheid beter gegarandeerd kon worden”, aldus de universiteit. Die onderstreepte wel dat de beslissing genomen werd voor de brief verscheen. De tegenbetoging verzamelde dan weer aan de Blandijnberg.

In de marge van de lezing en tegenbetoging werden twaalf mensen aangehouden. In negen gevallen ging het om een preventieve aanhouding vooraf. Drie mensen weigerden hun identiteitskaart te tonen aan de politie en werden daarom meegenomen.

