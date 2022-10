Vechtersbazen slaan lukraak mensen in elkaar in Overpoort: “Eén slachtoffer verkeerde een tijdje in levensgevaar”

GentTwee amokmaker riskeren elk een celstraf van 15 maanden wegens ernstige feiten van zinloos geweld. In de Overpoortstraat sloegen ze verschillende mensen zonder aanleiding in elkaar. Eén van de slachtoffers raakte hierbij levensgevaarlijk gewond. “Moet het duren tot jullie iemand dood slaan?”, sprak de rechter hen streng toe.

De feiten dateren van afgelopen mei. Aan de Cuba Libre ontfermden enkele jongeren zich over een slachtoffer dat zopas neergeslagen was. Op dat moment passeerden de twee beklaagden het groepje. Op camerabeelden is te zien hoe één van hen iemand aanwijst, erop afstormt en hem twee rake vuistslagen geeft. Het slachtoffer bleek in levensgevaar te verkeren, maar dat hield de twee mannen niet tegen. Integendeel.

Blijven slaan

Een vriend van het slachtoffer bukte zich om te kijken hoe zijn vriend het stelde, waarna diezelfde vechtersbaas met zijn linkervoet in het aangezicht van de jongeman trapte. Die viel ook op de grond. De beklaagde sprong er bovenop en deelde nog zes vuistslagen uit. De tweede beklaagde wilde zich ook laten gelden, koos een willekeurig slachtoffer uit en gaf hem een kopstoot en enkele vuistslagen. “Terwijl de ene een weerloos slachtoffer in elkaar aan het slaan was, stond de andere in zijn handen te klappen als aanmoediging", aldus het openbaar ministerie. “Beide heren, die regelmatig alcohol en drugs gebruiken, waren niet aan hun proefstuk toe. In het verleden werden ze al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Vier jaar geleden sloeg één van hen nog acht personen in het ziekenhuis.” De rechter pikte hier meteen op in. “Moet het blijven duren tot jullie iemand dood slaan?”

Drugsdealer

Voor deze feiten riskeren beide heren elk een celstraf van 15 maanden. Voor één beklaagde stopte het daar echter niet. Hij stond ook terecht voor feiten van diefstal met geweld. Naast vechtersbaas was hij tevens drugdealer. Hij verkocht ketamine, maar bij één van de vele deals liep het mis. Hij sloeg een klant in elkaar en stal 160 euro. Maar de klant, die zwaar verslaafd was, bleef contact zoeken. “De beste manier om zwaar verslaafden aan te pakken is hen af te schrikken”, verklaarde de man. Dus sprak hij opnieuw af met de klant, gaf hem een zakje zout in plaats van ketamine en stal opnieuw zijn geld. Voor deze feiten riskeert hij een bijkomende celstraf van 8 maanden.

