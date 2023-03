Vanochtend kans op bewolking in Gent

Cruciale weken voor de Stadslijst. Nog voor de paasvakan­tie wordt beslist: komt ze er, of springt de deal in extremis nog af?

Nog voor het einde van deze maand zal duidelijk zijn of Gent naar de verkiezingen trekt met een Stadslijst van Open Vld en Vooruit samen, of niet. Ja, het is nog dik anderhalf jaar tot die verkiezingen, maar die knoop moet nu worden doorgehakt, en wordt cruciaal voor de toekomst van de Gentse politiek. Komt er een strijd Stadslijst - Groen, of is het elk voor zich? Wat zijn de voor- en de nadelen voor Vooruit om in dat kartel te stappen? En vooral: wat zal uiteindelijk de doorslag geven?