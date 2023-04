Vanochtend bewolkt weer in Gent

Tram rijdt tegen paal aan eindhalte in Zwijnaarde: drie gewonden

Het tramverkeer in en rond Gent is momenteel verstoord door een ongeval. Aan de terminus van tram 2 in Zwijnaarde reed de trambestuurder om een nog onduidelijke reden te ver door. Hij kwam tot stilstand aan het einde van de sporen. De chauffeur en twee inzittenden zijn gewond, maar er is niemand in levensgevaar.