Vanessa (41) wil het ‘vierde trimester’ op de kaart zetten: “Mama’s zijn doodop. Dat heeft impact, ook op kinderen”

GENTAl jarenlang krijgt lichaamsgericht therapeut Vanessa De Smet (41), mama van Elvis (2) vrouwen over de vloer die de kraamperiode als een donkere wolk boven hun leven hebben hangen. Nadat ze zelf een zoontje kreeg in corona, besefte ze extra hard hoeveel impact dat vierde trimester heeft. “Als onze kinderen de toekomst zijn, dan moeten we erin durven investeren. Dat betekent investeren in de ouders, ook”.

Vijf jaar geleden had Vanessa zelf haar eigen kinderwens nog niet op de radar zitten. “Tijdens een les met Kimberley A. Johnson in LA, vertelde een Aziatische vrouw haar kraamverhaal. Zij kreeg gedurende 40 dagen elke dag bezoek van iemand die voor haar zorgde, masseerde en de juiste voeding kookt. Ik heb de hele dag gehuild. Het eerste teken dat ik hier zelf iets mee moest doen”. Tegelijk stromen in haar praktijk de cliënten doe die zelf moeder of ouder geworden zijn. “Ze zijn oververmoeid en zitten met boosheid en verdriet, omdat ze er te vaak alleen voor stonden tijdens hun raamperiode en er op die manier niet volledig konden zijn voor hun kind. Anderen botsen op moeilijkheden in het leven, omdat ze als kind hun noden niet erkend zagen. Dat kunnen we terugbrengen naar de eerste levensjaren, de keerzijde van het verhaal van die ouders dus”.

Een coronakindje én een beweging

Als Vanessa zelf zwanger wordt, heeft ze haar postpartumperiode dan ook goed voorbereid. “Ik had eten in de vriezer, twee mensen die enkele weken zouden komen inkomen én steun voor mijn partner. Want je partner wordt ook herboren als ouder. Die kan dus niet jouw postnatale plan zijn. En toen gebeurde het leven en kwam corona. Veel van de geplande steun viel weg. Maar omdat ik voorbereid was, konden we die eerste maanden wél cocoonen en genieten, ook al omdat we ter voorbereiding goede gesprekken hadden gehad over deze enorme verandering in ons leven.. Hoe staan we tegenover zo weinig slaap, tegenover een huilend kind? Wat als onze seksualiteit even stilvalt?”

Da’s meteen ook de kern van De Postpartum Beweging, die Vanessa oprichtte met doula Danie Reniers. Je goed voorbereiden op dat ‘vierde trimester’ is de sleutel voor gesteunde ouders én dus een goed gesteund kind. “Onderzoek zegt dat kinderen het eerste jaar best thuis zijn. Maar maatschappelijk zijn we daar niet op ingesteld. It takes a village, maar zelfs dat is er niet. Ouders zijn financieel, maar ook mentaal, eigenlijk niet voorbereid op zo’n vierde trimester in de ideale omstandigheden”, zegt Vanessa.

Zwangerschapsdementie

Met het resultaat in haar praktijk, al geeft Vanessa intussen steeds vaker cursussen en breedweg de zorgsector. “Ik heb vrouwen gezien die haar verloren, die na twee jaar nog steeds last hadden van zwangerschapsdementie, die niet sliepen. Dat is niet de bedoeling hé. We geven de kennis om pakweg vrouwen juist te voeden na de bevalling, niet door. Niet aan kraamverzorgenden, niet aan de medische sector en dus ook niet aan vrouwen”.

“Doordat het gezin niet voldoende of op de juiste manier ondersteund word door de omgeving, ervaren ouders vaak stress. Jonge kinderen kunnen hun emoties nog niet zelf reguleren en dus spiegelen ze zich aan hun ouders. Als die gestresseerd zijn, gaan kinderen dat overnemen. De gevolgen van te veel stress op de gezondheid en optimale ontwikkeling van het kind, nu en later, zijn wetenschappelijk aangetoond. Zij zijn onze toekomst. Dus moeten we daarin durven investeren”.

Crowdfunding

Daar wil ze met De Postpartum Beweging een einde aan stellen. “We werken aan een breed toegankelijke website met info voor de mama in spé en partners én zij die reeds in het post. Eenvoudige vragen: hoe bereid je jou en je partner voor op dat vierde trimester? Waarom is dat zo belangrijk? Waar kan je terecht voor hulp. Dat willen we doen via een postpartum lessenreeks en samenwerking met collega’s uit het geboorteveld”. Dat kost natuurlijk behoorlijk wat centen. Daarvoor rekenen Danie en Vanessa op het publiek. Ze hebben een crowdfunding opgericht en hopen tegen half juni 14.000 euro op te halen. “Eerst voor de website. Later willen we ook de sprong naar de samenleving en de bredere sector maken. Maar eerst dus de moeders.”

Wie De Postpartum Beweging wil steunen, kan dat hier.