Vandalen koppelen toiletwagen los op Drongen Kermis, met onwelriekend resultaat: “We laten toiletaffaire niet aan ons hart komen”

GENT Uitslaande brand in apparte­ment Prinsenhof: “De brandende matras werd uit het raam gegooid, recht op twee wagens”

In het Prinsenhof is op donderdagnamiddag een uitslaande brand ontstaan in een appartementsgebouw. De brandweer is ter plaatse maar heeft al versterking opgeroepen. De rookpluim is te zien van aan de andere kant van de stad. Eén persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

9 juni