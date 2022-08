Vandalen hebben het gemunt op laadpalen voor elektrische wagens

Mariakerke De Servalkat is gevangen: brandweer kon ze insluiten bij café De Boer in Mariakerke

De Servalkat die enkele dagen geleden gespot werd, is gevangen. Na een melding van Café Den Boer in Mariakerke kon de brandweer ze daar insluiten. Ze werd naar het dierenopvangcentrum in Opglabeek gebracht.

24 juli