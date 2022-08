Vandalen hebben het gemunt op laadpaal voor elektrische wagens

Gent Geen grasspriet over in heraange­legd Baudelo­park, ook elders in de stad nog sporen van de Gentse Feesten

Het pas heraangelegde Baudelopark heeft de Gentse Feesten slecht verteerd. Enkel op de plek waar een podium aan het water was, staat nog gras. De bomen zijn er ook nog, maar voor de rest is het park een woestijn geworden. Ook elders in de stad zijn nog steeds sporen van de Gentse Feesten te vinden.

27 juli