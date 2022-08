Vandalen bekrassen auto in Brugse Poort: “Onlangs nog auto beschadigd met winkelkar, het mag gaan stoppen”

Gent Nieuwe zomerbar in zijstraat van Veldstraat: “Cocktails, mocktails, tapasplan­ken en meer”

Heb je alle zomerbars al afgelopen in Gent en wil je graag een nieuwe proberen? Dan is Maison Splendid Jardin waar je moet zijn. De gloednieuwe bar zit in een zijstraat van de Veldstraat - midden in het centrum van Gent dus, en toch is het rustig daar. Je kan er op het gemak sippen van cocktails en ander lekkers, en in het weekend kan je de beentjes losgooien.

4 augustus