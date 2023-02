Vandaag start proces tegen bokser Yorben (24) die Manchester City-supporter Guido (64) in coma sloeg op snelwegparking: “Papa lijdt er nog altijd onder, fysiek én mentaal”

Gent KIJK. Kappers­zaak in centrum Gent doelwit van bomaanslag: “Dader maakte nog snel foto van brandende doos, en zette het op een lopen”

In de Wondelgemstraat in Gent is in de nacht van zondag op maandag een bom ontploft, vlak voor het pand waarin een kapperszaak huist. Op camerabeelden is te zien hoe een man een vreemde doos in brand steekt. Enkele seconden later volgen een grote knal en een vuurzee. Het parket is een onderzoek gestart.

18:41