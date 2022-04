Vanaf vandaag digitaal aanmelden voor buitengewoon basisonderwijs

Om dat te vermijden, werken de scholen in het buitengewoon basisonderwijs in Gent dit jaar voor het eerst met een digitale aanmeldprocedure voor de inschrijvingen van het schooljaar 2022-2023. De procedure geldt voor alle kinderen die willen inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs, ongeacht leeftijd of type. Het startschot gaat af op 19 april om 10u, aanmelden kan tot 6 mei 2022 om 15u. Opgelet, wie dat niet doet, kan pas vanaf 13 juni fysiek terecht in een school. Het LOP benadrukt dat op dat moment sommige scholen al volzet zullen zijn.

“Er zijn heel wat gemeenten in de ruime regio rond Gent waar geen buitengewoon onderwijs is. Voor veel van de kinderen die daar wonen, is zowel de keuze voor een school in Gent als voor een school in Lokeren, Sint-Niklaas, Zele of Beveren een optie”, zegt Jean-Pierre Verhaeghe van het Gents LOP. “Daarom is het belangrijk dat we voor het aanmelden samenwerken met andere LOP’s. Het is handiger voor die ouders dat ze hun kind in één keer voor verschillende scholen kunnen aanmelden. Ook de scholen weten daardoor sneller waar ze aan toe zijn.”