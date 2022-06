Vanaf oktober kost parkeren drie keer zoveel: “18 euro om hier te mogen werken? Dat is toch absurd”

GENT En de drukstbe­zoch­te blokplaats van Gent is ... vrij traditio­neel

Een rusthuis, een kerk of gewoon een bibliotheek: blokken kan je overal in Gent, maar studenten blijken toch de voorkeur te geven aan traditionelere bloklocaties. Zo’n dagje tussen de senioren kan dan wel rustgevend zijn, in de Therminal huizen nog steeds de meeste blokkers.

