Vanaf begin volgend jaar haalt Ivago asbest aan huis op: “We steken een tandje bij”

Gent Gent opent begin 2023 nooddorp voor Oekraïense vluchtelin­gen in Oostakker: “Er is duurzamere opvang nodig”

Na Mechelen en Antwerpen krijgt nu ook Gent een nooddorp voor Oekraïners. Begin volgend jaar moet op een terrein in de Eikstraat in Oostakker een 200-tal units verrijzen waar 600 personen terechtkunnen. “De solidariteit van de Gentenaars zelf is groot, maar dat kan niet eeuwig blijven duren.”

18 augustus