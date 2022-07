Van zwarte pasta met scampi tot ossobuco: nieuw Italiaans restaurant geopend in Drongen

Gent Is het de schuld van woonzorg­cen­trum Domino dat Anna Berteyn werd neergesto­ken door medebewo­ner? “Mocht ze dat ‘belletje’ nog gehad hebben, had ze het misschien overleefd”

In de correctionele rechtbank moest het Gentse woonzorgcentrum Domino zich vandaag verantwoorden voor de onopzettelijke doodslag van Anna Berteyn (99) op 12 juli 2020. De bejaarde vrouw werd ‘s morgens dodelijk gewond in haar bed aangetroffen. Ze had meerdere steekwonden in het aangezicht en een verbrijzelde schedel. De dader bleek een medebewoner te zijn die lijdt aan het korsakovsyndroom. Volgens het Openbaar Ministerie en de nabestaanden van Anna heeft het woonzorgcentrum echter enkel cruciale fouten gemaakt om dit te voorkomen. “Moeten dergelijke psychiatrische patiënten in een rusthuis verblijven?”

