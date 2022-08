Van toast met vol-au-vent tot huisgemaakte likeur: Kenny (35) en Robin (26) beginnen nieuwe bar in hartje Gent

GentGent heeft er een nieuwe, bijzondere bar bij: Toost. Vrienden Kenny De Thaey (35) en Robin Lambrechts (26) serveren er huisgemaakte likeur en cocktails, maar ook geroosterd brood met vol-au-vent, scampi diabolique en ander lekkers erop. Daarbovenop is Toost ook een winkel: vond je de wijn, het bier of de likeur lekker, dan kan je nog een fles meenemen naar huis.

Dat het goed is bij Toost, kan je afleiden uit de ervaring die zowel Kenny als Robin hebben binnen de horecawereld. Het duo leerde elkaar kennen in het succesvolle restaurant Sperto van Kenny in Serskamp. “Alles daar is huisbereid”, glundert hij. “Van het brood tot de boter. Een tijd geleden zijn we beginnen experimenteren met huisgemaakte dranken. Zo zijn we op het idee gekomen om een eigen bar te starten in Gent.”

In Toost in de Mageleinstraat – hartje Gent dus – kan je niet alleen koffie, bier, kombucha en wijn, maar ook huisgemaakte cocktails, mocktails en likeuren krijgen. Zo kan je proeven van een huisgemaakte limoncello, orangello, pinaconello of passionello – puur of gemengd met prosecco, gemberbier of tonic. Vanwaar de naam Toost? Van ‘toosten’ maar ook van het geroosterde, belegde brood dat op het menu staat – naast camembert in de oven en tapas.

“Een goede tien jaar geleden heb ik een bar bezocht in Oostenrijk waar ze cocktails en belegde toast serveren”, aldus Kenny. “Een jaar geleden zijn Robin en ik naar daar teruggekeerd om inspiratie op te doen voor onze eigen bar.” Het resultaat: bij Toost kan je warme, krokante toasten krijgen met vol-au-vent, scampi diabolique, baba ganoush, gandaham, garnaalkroket en ander lekkers op. Gepaard met een fris slaatje, zelfgemaakte ketchup en mayonaise.

Wie achteraf nog honger heeft, kan zich tegoed doen aan een ijsje, moelleux of sorbet. Grote fan van de likeur, wijn, bier of champagne die geserveerd werd tijdens het eten of de aperitief? Dan kan je nog een fles mee naar huis nemen als je wil: Toost is naast een bar ook een winkel. “We hebben bewust voor Gent gekozen om ons te vestigen”, zegt Robin nog, zelf Gentenaar. “Het is een fantastische stad die openstaat voor vernieuwende, hippe, artisanale concepten, en dat is Toost zeker en vast.”

Toost, Mageleinstraat 7, 9000 Gent. Open van woensdag tot zondag van 11.30 tot 20 uur. Meer info via de Instagrampagina.

