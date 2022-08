Van tekenen met een cartoonist tot een vintage kilo sale: onze tips voor een geslaagd weekend

GentGeen zin om een heel weekend op de bank te liggen? Dan hebben wij enkele leuke tips voor jou, want er valt heel wat te beleven in Gent. Van een kinderworkshop ‘cartoons tekenen met een cartoonist’ tot een vintage kilo sage.. Er is voor elk wat wils dit weekend.

Planten en kunst

Ben je dol op planten? En op kunst? Dan moet je zeker de rondleiding volgens deze zaterdag die het Museum voor Schone Kunsten en de Plantentuin samen – als goede buren en quasi leeftijdsgenoten – georganiseerd hebben. Het gaat over bloemen en planten die al eeuwenlang een geliefd onderwerp zijn in schilderijen. Of hoe er een brug is tussen plantkunde, kunstwetenschap, wetenschappelijke kennis en artistieke interpretatie, observatie en verwondering. Ontdek het zelf tijdens de wandeling.

Waar? Afspraak aan de hoek van de Ledeganckstraat en de Clauslaan.

Wanneer? Zaterdag 6 augustus van 10 tot 12.30 uur.

Prijs? 17 euro.

Meer info via de website van het MSK of via 09 323 67 00.

Volledig scherm Gentse plantentuin. © Wannes Nimmegeers

Suppen voor singles

Een aanrader voor de singles dit weekend: ga gezellig suppen op de Blaarmeersen met andere vrijgezellen. Mogelijks leer je iemand kennen, en anders heb je een leuke, sportieve middag beleefd op het water. Geen zorgen voor wie geen ervaring heeft: eerst krijg je een initiatie op het droge. Let wel op: het evenement is bestemd voor singles tussen de 30 en de 59 jaar. Reserveren is aangeraden.

Waar? Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen, Zuiderlaan 5, 9000 Gent.

Wanneer? Zaterdag 6 augustus van 11.30 tot 14 uur.

Prijs? 30 euro.

Meer info via Active Cupids.

Volledig scherm Suppers aan De Krook. © Wannes Nimmegeers

Kinderworkshop: cartoons tekenen

Een leuke voor de kinderen dit weekend: een gratis workshop cartoons tekenen met een echte cartoonist. Tom Houtman. Op een leuke locatie dan nog: in De Scheve Chalet in de Serafijnstraat. Iedereen die tussen de 8 jaar en 12 jaar oud is, is meer dan welkom. Geen zorgen als je geen tekentalent bent, Tom helpt je graag verder.

Waar? De Scheve Chalet, Serafijnstraat 61, 9000 Gent

Wanneer? Zaterdag 6 augustus van 15 tot 17 uur.

Prijs? Gratis

Reserveren kan via gentsbuurtfeestje@gmail.com.

Volledig scherm © Maxime Petit

Vintage Kilo Sale

Niet voor kinderen, maar wel voor schattenjagers: de vintage kilo sale in de Zebrastraat dit weekend. Voor wie niet weet wat een vintage kilo sale is: dat is een verkoop van vintage kleren die je per kilo in plaats van per stuk koopt. Een verkoop voor de echte vintage-liefhebbers want het aanbod is divers. Denk aan flannel blousen, leren jassen, t-shirts, sweatshirts, trackjackets, denim en nog veel meer van de beste merken zoals Nike, Tommy Hilfiger, Fila, Ralph Lauren, Helly Hansen, Official Sports Merchandise en nog veel meer. Om te zorgen dat iedereen het hele weekend comfortabel kan shoppen, werkt de organisatie met tijdsloten. Zorg dus dat je snel kaarten reserveert in jouw tijdslot want er zijn maar een beperkt aantal kaarten per uur beschikbaar. Kun je niet tijdens de eerste tijdsloten komen? Geen zorgen, ieder tijdslot worden er nieuwe stukken bij gehangen.

Waar? NV Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent.

Wanneer? Zaterdag 6 augustus van 10 tot 17 uur.

Prijs? Gratis toegang.

Meer info via Throwback Classics.

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © Klaas De Scheirder

Je eigen graffiti-muur maken

Nog een leuke voor dit weekend: een workshop waarin je jouw eigen graffiti-muur maakt. Aangevuld met persoonlijke foto’s, lievelingszinnen, namen die je koestert en zoveel meer. Tevreden met je werk? Dan mag je het mee naar huis nemen en daar ophangen. Geen ervaring? Geen probleem. De begeleiders helpen je om de juiste materialen en technieken te hanteren tijdens het maakproces.

Waar? Creanaut, Ottergemsesteenweg 247, 9000 Gent.

Wanneer? Zaterdag 6 augustus van 18 tot 22 uur.

Prijs? 55 euro

Reserveren kan via de website van Creanaut.

Volledig scherm Graffiti in Nieuw Gent van Wallin’. © Wannes Nimmegeers

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.