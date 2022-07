Van sterren kijken tot 3x3 basketbal. Vijf tips voor een leuke uitstap dit weekend

Meer leuke tips vind je in ons dossier.

Dioniss festival

Volledig scherm Een massa volk op het Dioniss Festival. © Didier Verbaere

Het Dioniss festival is een gratis festival dat plaatsvindt in het centrum van Sint- Denijs Westrem op 29 en 30 juli. Elk jaar ontvangt het festival 4.000 bezoekers. Wat is begonnen als een naïeve droom van een groep enthousiaste jongeren is in de afgelopen 15 jaar uitgegroeid tot een vaste waarde op de Gentse festivalkalender. Dioniss staat dan ook telkens weer garant voor sfeer, gezelligheid en een gedurfde maar steengoede muzikale line-up. Deze editie lanceren ze twee concertavonden op het Krijzeltand in Sint-Denijs-Westrem. Ook voor kinderen valt er trouwens van alles te beleven. Meer info vindt u hier.

Wanneer? vrijdag 29 juli en zaterdag 30 juli

Waar? Krijzeltand 9051 Sint-Denijs-Westrem

Prijs? Helemaal gratis

Avant-garden goes to Bar Bricolage/Chinastraat

Volledig scherm Bar Bricolage © RV.

Bar Bricolage is dé bar van de Chinastraat. Een groene oase in de Gentse stadswildernis, verstopt tussen de Gentse dokken en het industrieterrein. In deze idyllische tuin kan je op zaterdag 30 juli een gezellig feestje bouwen met funky muziek en een lekkere cocktail in de hand vanaf 15.00 uur. Vanaf 22u gaat het feest verder binnen in de zaal in de Chinastraat. Is uw portemonnee leeg van de Gentse feesten? Niet erg, want de inkom is gratis.

Wanneer? Zaterdag 30 juli

Waar? Chinastraat

Prijs? Ook gratis

Vlaamse kermisspelen in Wondelgem

Volledig scherm Vlaamse kermis in Wondelgem © Copyright : Geert De Rycke

Kinderen kunnen zaterdagavond dan weer hun hart ophalen aan WZC De Liberteyt waar ze samen met de hele familie gratis Vlaamse kermisspelen kunnen ontdekken. Er is ook een lekker hapje en drankje voorzien voor tussendoor. Naast de kermisspelen zijn er ook glittertattoos en een grimestand. Deze activiteit wordt georganiseerd door de Gezinsbond van Wondelgem.

Wanneer? Zaterdag 30 juli van 17.00 tot 21.00 uur

Waar? WZC De Liberteyt

Prijs? Gewoon gratis

3x3 Ghent Ballin’

Volledig scherm Verzamel je team en beleef een topdag onder basketvrienden! © RV.

3x3 basket won de laatste jaren enorm aan populariteit en is sinds kort een olympische discipline. Dit weekend gaat het grootste 3x3-basketbalevent van Oost-Vlaanderen door op de buitenterreinen van de Bourgoyen! Er zijn tornooien voor alle leeftijden en niveaus. Volwassenen mannen kunnen zich niet meer inschrijven om mee te doen wegens hopeloos volzet, maar voor andere leeftijdsgroepen is er wel nog plaats. Verzamel je team en beleef een topdag onder basketvrienden! Meer info vind je op de website van Ghentbasketball.

Wanneer? zaterdag 30 juli en zondag 31 juli

Waar? Bourgoyen, Gent (outdoor)

Prijs? 16 euro per speler, maar de toeschouwers kijken gratis

Stargazing in Gent

Volledig scherm Stargazing in Gent © RV.

Nachtraven kunnen zaterdagavond om 23.55 uur de sterrenhemel bewonderen met Stargazing. Zonder telescoop weliswaar, maar dat is blijkbaar geen probleem. “Wist je dat je planeten met het blote oog kan zien? Je hebt geen sterrenwacht nodig om van de sterrenhemel te genieten en er je weg in te vinden. Wat heb je wel nodig? Je ogen, en een voldoende donkere plaats. We doen dit regelmatig, vanuit verschillende relatief donkere locaties in en rond Gent. ‘t Is gratis en duurt typisch een uurtje”, zo valt te lezen op hun website. Sterrenliefhebbers weten dus waarheen.

Wanneer? Zaterdag 30 juli om 23.55 uur.

Waar? Vredesmonument Gentbrugse Meersen

Prijs. U raadt het nooit...gratis