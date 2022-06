Van stal naar cohousing voor mensen met een mentale beperking: “Steeds meer zulke oplossingen nodig”

GENTVroeger waren het stallen, maar in 2023 trekken er in het nieuwe woningcomplex aan de Vrouwenstraat 10 mensen met een mentale beperking in. De stallen worden getransformeerd naar 12 private woningen, vzw Kompas zal er twee gebruiken om bewoners in te herbergen.

Enkel de muren staan nog recht en dat blijft ook zo. De voormalige stallingen die bij het herenhuis horen dat intussen volledig gerenoveerd is, transformeren binnenkort naar een nieuwbouw met beschermde gevel. 12 huizen met 3 tot 4 slaapkamers, maar twee ervan zullen bewoond worden door maximum 10 mensen van vzw Kompas. De vzw begeleidt in de buurt al jaar en dag mensen met een mentale beperking, zowel intern als via coaching en begeleiding. Dankzij een subsidie van de stad Gent, die de renovatie sponsort, kan hier een nieuw project van start gaan.

Volledig scherm Vroeger waren hier stallen, nu verrijzen er woningen. © Sofie Van Waeyenberghe

Zorgnood

“Er is een enorme zorgnood ontstaan de laatste jaren”, legt Piet Loeckx van Kompas uit. “Toen Stad Gent een projectoproep deed voor kwetsbare huurders, hebben we dan ook een aanvraag ingediend”. Die is goedgekeurd en met een projectontwikkelaar in de hand worden de stallen nu gerenoveerd. “In deze kant van de zorgsector zitten erg diverse profielen, het is nog niet exact duidelijk wie hier terechtkan. Niet alleen moet hun zorgnood en zelfstandigheid in balans zijn, ook onderling moet er een redelijke band mogelijk zijn, het gaat om cohousing uiteindelijk”.

Voor schepen van Wonen Tine Heyse is het belangrijk dat de mensen hier inclusief worden opgevangen. Dat betekent met de begeleiding van Kompas, maar ook dat zij in de buurt geïntegreerd geraken en dat er geen muren rond de woning zijn. “Zij wonen hier, zij aan zij met andere buurtbewoners, wat zonder meer een meerwaarde zal zijn”.

Studio’s voor jongvolwasssen

Het project is één van de vier goedgekeurde. Er zijn ook studio’s voorzien in een project van vzw Apart en Thope, waarvan twee voor erkende vluchtelingen en twee voor jongvolwassenen. Vooral die laatste krijgen een extra duwtje in de rug. “Twee andere projecten van Nestinvest leggen ook de nadruk op jongvolwassenen die uit de jeugdzorg uitstromen”, klinkt het bij Heyse. Ze wil vooral de private huurmarkt ondersteunen.

Volledig scherm Vlnr: medewerker van kabinet Heyse, Piet Loeckx van vzw Kompas en schepen voor Wonen Tine Heyse (Groen). © Sofie Van Waeyenberghe

Voor die vier projecten heeft Stad Gent 430.000 euro veil, 160.000 euro gaat naar dit project in de Vrouwenstraat. De aanvragen voor de verbouwing staan al twee jaar in de steigers, deels omdat het om een beschermde gevel gaat. In 2023 zouden de eerste bewoners in de huizen moeten trekken. “Dan zien we hoe we de begeleiding zullen afstemmen”, sluit Loeckx af.

Volledig scherm De werken zijn al even aan de gang, binnen een jaar moeten de 12 woningen af zijn. © Sofie Van Waeyenberghe

