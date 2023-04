Van Quickenborne voor de klas: studenten sociaal werk krijgen gastcollege van minister van justitie

BINNENKIJ­KEN. Stadswo­ning met eigen privépark in Gent, momenteel te koop voor een klein miljoen euro

Wil je in de stad wonen en tegelijk in de natuur? Dan moet je in de Brugse Poort zijn. Daar staat een woning – eigenlijk twee woningen – met een privépark van 2.800 vierkante meter groot te koop. Prijskaartje voor het geheel? Een klein miljoen euro.