Van Patersholfeesten tot Bijloke Wonderland: onze vijf tips voor het weekend van 13 en 14 augustus in Gent

Patershol- en Oudburgfeesten

Ja, dat zijn wel degelijk twee verschillende feesten, maar niemand merkt dat in de praktijk. Er zijn de Patersholfeesten rond het Kaatsspelplein en de Viersprong, en er zijn de Oudburgfeesten in Oudburg en aan 't Sluizeken. Het beste nieuws: omdat maandag een feestdag is, zijn er vier dagen feesten in plaats van drie. Gezelligheid onder Gentenaars, het kleine broertje van de Gentse Feesten, authentieke buurtfeesten. Een aanrader.