Van oplopende energieprijzen tot feminisme vandaag: Gentse Feesten debatten beloven diepgang en alternatieven

Gent De Kijk van Kurt: “Zorg een beetje voor elkaar”

Het beloven hete Gentse Feesten te worden. Als we de weersvoorspellingen mogen geloven, dan krijgen we temperaturen die we op een Tunesisch strand al aan de hoge kant zouden vinden. De pleinorganisatoren nemen voorzorgsmaatregelen om uw lijf en leden tegen het overkoken te beschermen. Her en der zult u met fijne waterdruppeltjes worden besprenkeld en op andere plaatsen zult u gratis fris drinkwater aangeboden krijgen. Het stadsbestuur van haar kant zal u er met lichtkranten aan herinneren dat u maar beter een hoedje kunt opzetten om een zonneslag te vermijden. De door de zon veroorzaakte hitte kunt u met enig gezond verstand dus wel verdragen. Het woord ‘heet’ heeft echter nog enkele betekenissen waar u op de Gentse Feesten aan kunt herinnerd worden. Door de temperaturen en het daaraan gekoppelde drankverbruik zal de zinnenprikkelende betekenis ook wel de kop opsteken. Schaars geklede, zwetende lichamen op volgepakte pleinen, gecombineerd met licht benevelde zeden, het kan voor leuke eerste ontmoetingen zorgen. Hetzelfde kan echter ook zorgen voor ongewenste situaties. Verlies uw dochters, zussen en vriendinnen dus niet uit het oog! Loop met uw vrouwelijk gezelschap na een avondje feesten mee naar de auto of naar huis! Een beetje ridderlijke galanterie mag dan ouderwets ogen, het kan een hoop miserie voorkomen. De derde betekenis van het woord, die van de hete gemoederen en heethoofden, hopen we niet te moeten tegenkomen op onze mooiste tien dagen van het jaar. De schermutselingen op de Blaarmeersen en de recente vechtpartijen in en om onze stad indachtig, moeten we er rekening mee houden dat het wel eens ergens uit de hand zou kunnen lopen. Kijk in dat geval niet weg en haal er dan onmiddellijk de politie bij! Geniet van de Feesten, geniet van de zon en zorg voor elkaar!

