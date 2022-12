Van mooie leibanden tot tandpastaspray: Laurence (31) lanceert webshop met stijlvolle spullen voor honden

Wie een hond in huis haalt, weet dat die heel wat spullen nodig heeft. Van een leiband tot een drinkbak. Heel handig allemaal, maar niet altijd even mooi. Dat merkte Laurence – fotograaf en mede-oprichter van het creatief bureau Buro Bonito – zelf toen ze op zoek ging naar spullen voor haar Cocker Spaniel Ricard. Na lang zoeken vond ze spullen die zowel functioneel als stijlvol zijn.

Stijlvolle poepzakjes

“Het handige aan de website is dat je kan shoppen volgens categorie als je dat wil”, vertelt Laurence. “Je kan dan alle spullen om te wandelen, om te eten en te drinken, om te verzorgen, om te spelen of te slapen apart bekijken. Je kan ook shoppen volgens stijl: monochroom, kleurrijk of neutraal. Voor wanneer je weinig tijd hebt en je weet wat je wil.” Neem zeker een kijkje en verwen je viervoeter dit najaar met een nieuw kussen of speeltje dat tegelijk een verrijking is voor je interieur.