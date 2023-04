Van kimono’s tot uitvergrote polaroids: hippe pop-upwinkel geopend aan Dampoort

Brandweer van Lochristi zwaait voertuig ‘Dennis’ uit: “Na jarenlange, trouwe dienst schenken we hem aan een brandweer­korps in Albanië”

De brandweerkazerne van Lochristi heeft afscheid genomen van één van haar trouwste voertuigen: autopomp Dennis. Een uitzonderlijk exemplaar uit 1996 en een model dat volgens de brandweerzone voorliep op zijn tijdgenoten. Helaas is het voertuig de dag van vandaag letterlijk te licht bevonden. Voor ons land tenminste, want in Albanië rest Dennis nog een mooie carrière.