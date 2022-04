Van kerk naar sociaal restaurant: 6 jaar na de laatste misviering is heropbouw Heilig Hartkerk gestart

Gent Onderzoek wijst uit: Gentse politie deed niks verkeerd bij naaktfouil­le van twee tieners, communica­tie kon wel beter

De klacht die tegen de politie werd ingediend in december na een fouille van twee jongeren, blijkt ongegrond. Dat zegt burgemeester Mathias De Clercq, op basis van een onderzoek van de Dienst Intern Toezicht (DIT). Een vader eiste excuses van de agenten in kwestie, nadat zijn zonen tot in hun onderbroek werden gefouilleerd op straat.

19 april