Van kaneelrollen tot pindkaas-chocolade-kaastaart: jong koppel opent Amerikaanse bakkerij in centrum van Gent

GentGent telt heel wat bakkerij om u tegen te zeggen, maar een Amerikaanse bakkerij, dat is nieuw. In Ma’s bakery vind je vier soorten kaastaart, keylime pie’s, chocolate chip cookies, kaneelrollen en ander lekkers waar de Amerikanen verzot op zijn. Elke morgen met liefde gebakken door Arbresha Marina (29) en Michelle Boyer (27).

Vlaanderenstraat, woensdagochtend 10 uur. Arbresha besprenkelt de kaneelrollen die net uit de oven komen met vloeibaar glazuur terwijl Michelle een pindkaas-chocolade-kaastaart afwerkt. Het ruikt zodanig lekker in hun bakkerij dat je hier een hele dag wil blijven. Om dan elk uur een andere lekkernij te proeven.

In de koeltoog liggen vier soorten kaastaart: met aardbeien, New York classic, pindkaas-chocolade en chocolade-brownie. Ernaast vind je blueberry pie, apple pie en key lime pie. Zowel online als in de winkel kan je volledige maart ook stukken taart bestellen. Verderop liggen verschillende soorten American coockies – chocolate chip, double chocolate chip en snickerdoodle – naast brownies, bananenbrood, almond pound cake en kaneelrollen. Binnenkort komen daar nog red velvet cake, lemon pound cake en worteltaart bij. “Al het lekkers waar Amerikanen mee opgroeien”, glundert Michelle.

De 27-jarige weet het goed genoeg: ze komt zelf uit New Jersey, dicht bij New York. “Ik heb altijd graag gebakken, net zoals mijn mama”, vertelt ze. “De meeste recepten hier hebben Arbresha en ik samen ontwikkeld, maar het recept van de almond pound cake komt van haar.” Michelle kwam een paar jaar geleden naar Frankrijk om les te geven. Online kwam ze in contact met Arbresha, toen shopmanager bij Les Tartes de Françoise in Gent.

Tijdens een bezoek aan Gent sloeg de vonk volledig over. “We droomden toen al van ons eigen bakkerij”, glundert Arbresha die de liefde voor koken en bakken evenzeer meekreeg van haar moeder en haar grootmoeder. “We hebben heel veel samen gebakken toen.” Toen het tijd was om weer aan het werk te gaan, keerde Michelle terug naar Rijsel en later naar de Verenigde Staten, maar het duo bleef contact houden. Een paar maanden geleden zei Michelle haar geboorteland definitief vaarwel en trok ze in bij Arbresha.

Home sweet home

“Ik hou van Gent, maar ik miste de Amerikaanse zoetigheden”, vertelt Michelle. “Lekkers zoals almond pound cake, blueberry pie, ik vond ze hier nergens. Dus ben ik ze zelf beginnen maken, samen met Arbresha. We maakten zodanig veel taarten en koekjes, waardoor we veel weg gaven. Onze vrienden zeiden dan altijd: waarom verkoop je dat niet?” Enkele maanden later was Ma’s bakery geboren. Op de bar staan posters van Amerikaanse steden, achteraan hangt een kaart waar bezoekers hun thuisstad kunnen pinnen. “We zijn nog maar net open, maar we hebben al bezoekers van over de hele wereld gehad.”

Drink je graag koffie bij je taartje? Dan ben je hier evengoed terecht. Achter de toog staat een machine waar lekkere cappuccino, latte, espresso, maar ook warme chocomelk uitkomt. Mag het wat frisser? Dan kan je voor een milkshake gaan met vanille, chocolade, aardbei of koffie. “Elke maand bieden we ook specials aan”, zegt Arbresha nog. “Zo kan je deze maand een pindakaas-banaan milkshake proeven. Elke maand bieden we ook een nieuwe kaastaart aan. Afhankelijk van het seizoen gaan we ook pompoen taart, pecantaart en kersentaart toevoegen aan het bod.” Kan je niet wachten om al dat lekkers te proeven? Rep je dan naar de Vlaanderenstraat. Arbresha en Michelle zullen je met open armen ontvangen.

Ma’s bakery, Vlaanderenstraat 84, 9000 Gent. Open van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Op zondag tot 16 uur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.