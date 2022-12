Van Jef Neve tot Tijs Vanneste: ook na zijn overlijden brengt Gentse rapper Storme (32) mensen samen

Met Jef Neve, Zwangere Guy of Tijs Vanneste wist Christophe ‘Spreej’ Caboche een mooi kransje muzikaal talent rond zich te verzamelen. Samen werkten ze aan Open Einde, de postume plaat van Vincent Storme. De rapper uit volkswijk Nieuw Gent stapte in 2020 op 32-jarige leeftijd uit het leven.

“Storme had nog heel wat onafgewerkte nummers liggen”, zegt Caboche, al sinds zijn jeugd een boezemvriend. “In zijn laatste levensjaren ging het minder met Vincent, dat zag iedereen. Maar ik wil tonen dat hij ondanks zijn demonen nog steeds uitstekende muziek maakte.”

Uiteindelijk nam het hele proces twee jaar in beslag. “Langer dan verwacht”, aldus Caboche. “Maar ik wou het niet overhaasten. De opnamesessies waren steeds heel heftig. Ik moest er vaak twee weken van bekomen. Storme was mijn beste maat. Het was de eerste dichte vriend van wie ik afscheid moest nemen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Gentse rapper Storme. © RV

“Durf te praten”

Storme woonde de laatste jaren van zijn leven in Nieuw Gent, de sociale woonwijk vlak bij het UZ Gent. “Ik ben op mijn zestiende met mijn moeder naar daar verhuisd”, zegt Caboche. “Toen ik Storme voor het eerste ontmoette, stond hij uit volle borst te rappen in zijn woonkamer. Ik was van mijn sokken geblazen.”

Quote Storme was trots op zijn wijk, maar bleef soms wat in de duistere kant hangen. Ik hoop dat de jongeren nu zijn teksten horen en beseffen dat ze niet alleen zijn. Daarom deze oproep: durf te praten Christophe ‘Spreej’ Caboche

“Sinds die dag zijn we goede vrienden geworden. Ik bouwde een studio in één van de blokken en we zaten quasi elke dag samen. Storme was trots op zijn wijk, maar bleef soms wat in de duistere kant hangen. Ik hoop dat de jongeren nu zijn teksten horen en beseffen dat ze niet alleen zijn. Daarom deze oproep: durf te praten.”

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Storme tijdens een optreden van Safi & Spreej enkele jaren terug. © RV

Volledig scherm Vincent Storme (links) en Spreej bij de release van Open Boek. © RV

Verwerkingsproces

Met ‘Open Einde’ borduurt Spreej verder op de eerdere platen van Storme. Eerder bracht hij ‘Open Boek’ en ‘Open Hart’ uit. “We wilden sowieso ‘Open’ opnieuw laten voorkomen in de titel. Het was een goede vriend die met de naam op de proppen kwam. Iedereen was meteen verkocht. Het beschrijft perfect hoe we ons voelen.”

Quote Voor mij was het maken van de plaat een verwer­kings­pro­ces én tegelijk een erkenning van zijn talent. Met veel van de artiesten wou hij zelf graag samenwer­ken Christophe ‘Spreej’ Caboche

“In Nieuw Gent is Storme nog niet vergeten. Na zijn dood werd er een groot graffitiwerk geschilderd in het jeugdhuis waar hij vrijwilliger was. Voor mij was het maken van de plaat een verwerkingsproces én tegelijk een erkenning van zijn talent. Met veel van de artiesten wou hij zelf graag samenwerken.”

“Met Tijs Vanneste had Storme al contact gehad. Hij stuurde me na zijn overlijden een mailtje toen hij hoorde over de plaat. Uiteindelijk maakte Vanneste zijn eigen versie van het refrein van ‘Soms’. Dat had Storme al opgenomen, maar de audiokwaliteit was slecht. Tijs’ versie is gewoonweg top. We kunnen terecht trotst zijn.”

‘Open Einde' is vanaf 16 december te vinden op Spotify. Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op de website www.zelfmoord1813.be.