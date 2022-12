Van je vriendin moet je het hebben: vrouw verklikt partner die onder invloed naar haar reed

GENT “Hij liet zijn kleren achter op de gang en ging naakt de kamer binnen”: opnieuw incident in studenten­ho­me van UGent

Een student is donderdagochtend naakt binnengedrongen in de kamer van een medebewoner in een van de homes van de UGent. Hij was dronken en had zijn kamersleutels niet bij. In het studentenhuis werd in oktober nog een gluurder betrapt. “Dergelijk respectloos gedrag tegenover medestudenten kan niet door de beugel”, reageert de universiteit. Toen hij uit de kamer werd gezet, zorgde hij nog voor een tweede incident.

