Van het Piribeylipad tot het Will Ferdypad: Gentenaars mogen naam kiezen voor pad langs de Schelde

Achter deze garage­poort in Sint-Amandsberg schuilt sinds kort een buurtfiet­sen­stal­ling: “Niet iedereen heeft plaats om fietsen binnen te zetten”

In de Oscar De Reusestraat in Sint-Amandsberg is de eerste buurtfietsenstalling in een privaat gebouw geopend. Er is plaats voor 24 fietsen. De eigenaars van het gebouw stelden zelf deze locatie voor na een oproep in het Gentse stadsmagazine.