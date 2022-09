Van grijs niemandsland tot graffitiparadijs: na lang onderhandelen mogen kunstenaars viaduct Gentbrugge opfleuren

Gent Dan toch geen ijspiste onder de Stadshal. “We bouwen de grootste rolschaats­pis­te van België”

Waar de organisator van de Gentse Winterfeesten enkele weken terug nog overtuigd was van zijn ijsschaatspiste op de kerstmarkt, is vandaag beslist dat die er toch niet komt. In de plaats komt een rolschaatspiste, op uitdrukkelijke vraag van de stad. Het gaat duidelijk om een symbooldossier.

