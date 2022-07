Van Gentopia tot MiraMiro: 7 plekjes op de Gentse Feesten waar kinderen de baas zijn

Gent De Kijk van Kurt: “Kan het ons niet meer schelen?”

De Gentse Feesten waren één avond oud toen er al een vijftiental gevechten, drie aanrandingen en een verkrachting te melden waren. Een nacht later kwamen daar nog een tiental duw-en-trek-incidenten bij en viel er al een dode te betreuren. Na twee dagen jolijt lopen er mensen met builen rond, is een vrouw getraumatiseerd voor het leven en is er een familie in diepe rouw. Feestenburgemeester Bram Van Braeckevelt zei dat zoiets echt niet kon en burgemeester De Clercq trok in het zicht van de camera van een joint. Filip Watteeuw stuurde een Tweet de wereld in dat het fantastisch was dat meer en meer mensen met de fiets naar de Gentse Feesten komen. Als mobiliteitsschepen verheugt hij zich daar terecht over, hij hoeft zich in die hoedanigheid niet bezig te houden met gevechten, aanrandingen en doodslag of moord. Toch vind ik het raar dat na die toch zeer zware incidenten niet een soort crisisvergadering wordt belegd. Oppositiepartij Vlaams Belang, die nochtans steevast koud en warm blaast bij zulke calamiteiten, beperkte zich tot het dreigen met een aanklacht tegen de burgemeester, wegens die trek aan die joint. Maandag werden aan de Blaarmeersen alweer twee redders in elkaar gemept door een roedel Brusselse jongeren. Ook daar werd op het eerste zicht niet veel aandacht aan besteed door de plaatselijke politiek. Zou het kunnen dat wij dat allemaal voor lief beginnen te nemen? Dat we het ons, zolang het niet met ons of onze eigen kinderen gebeurt, niet meer aantrekken? Zoeken we naar een oplossing of kijken we weg? Aan elk van ons de keuze. Laten we ook en vooral niet uit het oog verliezen dat al die andere honderdduizenden bezoekers van onze Feesten zich wél voorbeeldig gedragen en dat we nog altijd het allermooiste stadsfeest ter wereld hebben. Een goeie Gentsche Fieste!

