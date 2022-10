Van flatpack naar echte elektrische racewagen: GO! Tectura Gent-Centrum bouwt mee aan Greenpower Challenge

GENTHet ziet er wat uit als een zelfbouwpakket van een Zweedse meubelgigant, maar in de doos van de garage van GO! Tectura Gent-Centrum zit eigenlijk een kleine racewagen. Enkele tientallen andere scholen krijgen ook een pakket, tegen het einde van het jaar wordt er geracet. Maar eerst, proberen natuurlijk!

Ze hebben meteen ook een prototype mee van de e-kart die er gebouwd moet worden. Pierre De Cannière van Greenpower België levert de pakketten de komende weken in elke deelnemende school persoonlijk af. De leerlingen mogen meteen even plaatsnemen in de machine die ze binnenkort zelf gaan bouwen. “Dat gaat nog tamelijk snel", zegt directeur Stijn Seghers terwijl hij toekijkt. “Maar hij neemt toch netjes de bochten traag”.

Zo ver mogelijk

Want het is wel de bedoeling dat ie gaat rijden, de kleine racewagen die het vierde jaar dubbele finaliteit Voertuigtechnieken zal bouwen. Hoofdsponsor Siemens heeft weliswaar een pakket en een soort handleiding voorzien, ze moeten de race ook nog winnen door de auto zo veel mogelijk aan te passen. “Het is niet de bedoeling dat jullie zo snel mogelijk rijden, maar wel dat jullie het zo lang mogelijk uithouden”, klinkt het bij de leerkracht.

Volledig scherm Hier is alvat het frame, maar er komt heel wat detailwerk bij kijken © svwg

Thomas is de eerste die achter het stuur plaatsneemt, maar niet al zijn medestudenten zijn er even happig op. Het is dan ook een spits ding en over de hobbelige grastegels aan de leergarage is het niet evident. Maar op het einde van het jaar nemen de scholen het tegen elkaar op in enkele races, waaronder de tarmac van de luchthaven van Ursel en mogelijk zelfs het echte terrein van Zolder.

Community

Het is de eerste keer dat de Greenpower Challenge doorgaat in België. Het initiatief uit het Verenigd Koninkrijk bestaat internationaal al enkele jaren, maar komt nu dus ook naar de Benelux. In het VK doen elk jaar talloze scholen mee, hier gaat het nog om een proefje. Al hoopt iedereen natuurlijk dat ze naar de finale kunnen in het VK.

Volledig scherm Even checken of alle onderdelen erin zitten? Dat hoort erbij! © svwg

“Het is ook een kwestie van community kweken. We zijn erg trots op onze nagelnieuwe richting Voertuigtechnieken, maar we willen ook dat de rest van de school meedenkt en -supportert. Onze afdeling verf kan bijdragen en ook heel wat STEM-leerkrachten werken mee. De ouders zullen wel komen supporteren, dat hopen we tenminste”, zegt Seghers.

Hetzelfde maar anders

Thomas wil zelf graag een garage openen later, en daarvoor moet hij dit natuurlijk in de vingers krijgen. Elektrisch is de toekomst en al krijgen de leerlingen regelmatig een donatie van een wrak of nieuwe auto, dit is toch een ander paar mouwen. “Op deze manier zijn ze veel enthousiaster én wendbaarder”, zegt leerkracht Erik De Cuyper (62). “Als je even het effect wil zien van een ophanging op een andere manier bevestigen of iets dergelijks: bij een grote wagen is dat meer werk. Hier zien ze het effect vrij snel, door het kleine model. Maar alle functies zijn dezelfde”, verzekert hij. De Cuyper komt voor het project speciaal uit pensioen, puur uit enthousiasme. “Maar het staat ook in de eindtermen!”. Komt helemaal goed, wij supporteren alvast mee.

