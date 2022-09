Van een workshop lepelsnijden tot een geleid bezoek aan de Westerbegraafplaats: onze tips voor een geslaagd weekend in Gent

Workshop aquarel voor beginners

Boekenclub

Heb je zin om je leeservaringen uit te wisselen met andere boekenliefhebbers? Ben je benieuwd naar wat andere mensen aantrekt (of net niet) in een boek? Wil je meer weten over de auteur en haar of zijn stijl? Dan is de leesgroep iets voor jou. Om de twee maanden komt die in de bibliotheek. Zo is er zaterdag een samenkomst in de hoofdbibliotheek en de afdeling in de Brugse Poort.