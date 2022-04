Van een wasmachine race tot gepersonaliseerde sneakers: grootste doe-het-zelf festival ter wereld strijkt neer in Gent

In steden zoals Eindhoven en Rijsel bestond al een doe-het-zelf festival, maar ons land bleef achter. Tot grote spijt van komiek Henk Rijckaert die enkele jaren geleden zelf het heft in handen nam. In 2019 organiseerde hij de eerste editie van Maker Faire Gent. In 2020 en 2021 kon het festival niet plaatsvinden door de pandemie, maar in 2022 is het weer terug van weggeweest. Blokkeer 29 april, 30 april en 1 mei dus alvast in je agenda, want het gaat knallen worden in Gent.