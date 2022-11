Van een silent disco tot een massagesalon: wat je zeker niet mag missen tijdens Museumnacht

Huis van Alijn: spelletjes

Voor één avond worden het museum en de binnentuin van het Huis van Alijn een spelparadijs met Arcadegames, volksspelen en gezelschapsspelen. Warm je handen op aan de flipperkasten, speel een gezelschapsspel op de museumzolder, breek het record bij Pac-Man of speel mee met de levensgrote Tetris, mikado of vier op een rij. High score? Ga dan vieren in de binnentuin met Radio Sabrina.

MSK: Silent Disco

Altijd al eens willen feesten in een museum? Dan is Museumnacht je kans. Het jongerencollectief Schoonvolk organiseert namelijk een silent disco in het Museum voor Schone Kunsten.

Industriemuseum: de meest stressvrije werkvloer

Even ventileren na een drukke dag? Het Industriemuseum verwelkomt je op de meest stressvrije werkvloer. Laat je verwennen in het bureaustoelmassagesalon, fiets de stress uit je lijf met Spinning Jenny, maak en pimp je eigen stressbal of schrijf je frustraties van je af bij de klaagmuur. Buiten in de museumtuin zorgen De Vuurmeesters voor sfeer en gezelligheid.

STAM: karaoke en ‘skylinewafels’

In het STAM kan je bijleren over de skyline van Gent en andere steden, de hoogste of laagste noot halen in de karaoke, zo laag gaan als je kan bij de limbo en... een skylinewafel scoren.

S.M.A.K.

Te ontdekken in het S.M.A.K. tijdens Museumnacht: de figuratieve en speelse schilderijen van Rose Wylie, het kleurrijke oeuvre van Philippe Van Snick, de Congolese kunstenaar Précy Numbi, de danser Stanley Ollivier, textielkunstenaar Lou Cocody-Valentino en muzikant Ariel Tintar en dj-kunstenaar-curator Maria Muehombo die de inkomhal zal vullen met muziek.

De wereld van Kina: rode oortjes

De wereld van Kina bewaart heeft een grote natuurhistorische collectie. Heel wat van die collectiestukken kenden een actief seksueel leven. Of ze worden gebruikt om ons seksuele leven een boost te geven. Heb je ooit gehoord over de toepassingen van het jade-ei? De versmelting van de Diplozoon paradoxum, de hermafrodiete zeepokken, of de grote penissen van eenden? Je ontdekt het allemaal tijdens Museumnacht.

GUM en Plantentuin: fallussen en vulva’s

In het GUM en de Plantentuin kan ej terecht voor een blik op onze meest intiemste plekjes. Kom je geslachtdelen verkennen in de expo PHALLUS. Norm & Vorm of leer vulava’s tekenen in de VULVABOX, onder het motto ‘het moeten niet altijd piemels zijn’ . Ook het MuST (Museum Student Team) infiltreert het museum met ‘twijfelachtige’ interventies. En in de serres van de Plantentuin dompel je je onder in een zweterige, tropische nacht vol paddenstoelen en fluitkikkers.

Museum Dr. Guislain: verborgen mode

In het museum Dr. Guislain kan je een ‘collectieve macramé’ mee volgen tijdens Museumnacht. Zet je handen aan het werk en maak samen met de andere bezoekers een heus textielwerk. Wil je nog meer beleven? Volg tijdens de KAOS Talk een gesprek tussen kunstenaars en experten over kunst en psychische kwetsbaarheid.

Sint-Pietersabdij

In de Sint-Pietersabijd kan je de expo ‘Grote mensen die ik kende toen ik klein was’ ontdekken van comedian Wouter Deprez, waarmee hij de volwassenen uit het dorp van zijn jeugd te begrijpen. Deprez zal zelf aanwezig zijn om zijn boeken te signeren. De prettig gestoorde tweelingzussen van ‘Les Poupées Passionnées’ zullen er ook zijn om hun levenswijsheid te delen.

Kunsthal Gent

Tijdens museumnacht organiseert Nein een performance-marathon in de context van de Endless Exhibition en nodigt daarbij actief het publiek uit deel te nemen. Naast tijdelijke tentoonstellingen van Pei-Hsuan Wang & Ben Benaouisse is er ook werk te zien van Martin Belou, Bram de Jonghe, Eva Fàbregas, Olivier Goethals, Rudi Guedj, Jesse Jones, Felix Kindermann, Prem Krishnamurthy, Femmy Otten, Egon Van Herreweghe & Thomas Min, Thomas Renwart, Charlotte Stuby, Joëlle Tuerlinckx & Steve Van den Bosch. Ook Sheela’s - de nieuwe bar ontworpen door Theo De Meyer en Olivier Goethals - zal die avond open zijn.

