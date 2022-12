Van een roze croissant tot een chocoladekoek met brownie: bekroonde chocolatier Joost Arijs opent bijzondere bakkerij in Gent

GentHet was meteen aanschuiven geblazen in de gloednieuwe bakkerij van Joost Arijs. De bekroonde chocolatier-patissier runt al elf jaar een chocoladewinkel, maar droomde al lang van een bakkerij daarbovenop. Gevuld met desembroden en atypische chocoladekoeken, zoals een chocoladekoek met brownie of een croissant met hazelnoot praliné. Ook de inrichting is heel apart.

The Bakery is eindelijk open en daar werd duidelijk naar uitgekeken: veel klanten nemen foto’s of kijken nieuwsgierig rond – in de mate dat ze kunnen, het is goed druk – voordat ze gretig bestellen. Het team heeft amper tijd om de toog aan te vullen. De tafeltjes tegen het raam zijn allemaal bezet, op de ene staan half uitgedronken cappuccino’s, op de andere liggen croissants. Joost springt even binnen vanuit het atelier dat zichtbaar is vanuit de winkel om de broodrekken aan te vullen.

De voormalige chef-patissier van het Hof van Cleve opende in 2011 zijn eigen chocoladewinkel-patisserie in de Vlaanderenstraat in Gent. In 2013 werd hij uitgeroepen tot ‘Beste patissier van België’ door Gault&Millau en in 2019 tot ‘Beste chocolatier van Vlaanderen’. Toch droomde de Gentenaar van meer: een bakkerij waar ambachtelijk brood en viennoiserie (fijne bakkersproducten) naar een hoger niveau worden getild. Toen het pand naast de winkel, een voormalig bankkantoor, vrijkwam, grepen hij en zijn vriendin Elke De Baerdemaeker hun kans.

Cube chocolade brioche

Na een grondige verbouwing, zag The Bakery het licht. Het aanbod? Ambachtelijke broden en viennoiserie met een duidelijke Joost Arijs-stempel. Denk aan een roze croissant met praliné van hazelnoot, een chocoladekoek met brownie en pecannoten, een cruffin (de combinatie van een croissant en een muffin) met citroen of een ‘cube chocolade brioche’. Kom je voor brood, dan kan je onder andere kiezen uit tarwe-volkoren, granen-noten-fruit, oude granen of 100 procent rogge.

Opvallend: de koffiekoeken zijn minder duur dan je zou verwachten. Voor een croissant-praliné betaal je 2,20 euro, voor een kaneelrol 2,50 euro. Voor een brood daarentegen betaal je een stuk meer dan in andere bakkerijen: voor een tarwe-volkorenbrood leg je 4,90 euro neer, voor een brood granen-noten-fruit 9 euro. “We kiezen heel bewust voor desembrood”, zegt Arijs. “Het geeft ons de mogelijkheid om het zware nachtwerk uit te schakelen, omdat het brood ’s nachts fermenteert. Het zorgt er ook voor dat we de hele dag door kunnen bakken, waardoor er steeds verse producten in de toonbank liggen.”

Strak en uitgepuurd

Nog opvallend: de inrichting van The Bakery. Hiervoor nam Arijs de Belgische toparchitect Glenn Sestig onder de arm. Samen kozen ze voor een terrazzovloer, een toonbank in geborstelde inox en broodplanken in notelaarhout. “Het zorgt voor boeiende contrasten tussen architectuur en ambacht enerzijds en tussen strakke en warme materialen anderzijds”, glundert de bakker.

Daarbovenop ontwierp het duo samen een kerstbuche voor de feestdagen. Afgewerkt met trendy kleuren en gevuld met drie bijzondere smaken: vanille-hazelnoot, mango-passievrucht-limoengras en melkchocolade- sinaasappel-kumquat. Te koop in de winkel en de webshop voor 47,50 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar het Fonds HIV Ontrafelen van UGent en UZ Gent.

The Bakery by Joost Arijs, Vlaanderenstraat 28, 9000 Gent. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 8 tot 18 uur.

