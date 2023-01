Van een ontmoeting met de volledige cast van #LikeMe tot een closet sale: met deze tips beleef je een onvergetelijk weekend in Gent

GentHet tweede weekend van het nieuwe jaar, dat mag er eentje zijn om nooit meer te vergeten. Met onze tips komt dat helemaal goed. Wil je de volledige cast van de populaire jeugdreeks #LikeMe ontmoeten? Of verkies je een closet sale met lekkere drankjes? Hieronder onze vijf tips voor het weekend van 7 en 8 januari.

Ontmoet de volledige cast van #LikeMe

De vele fans kijken al maanden uit naar het gloednieuwe seizoen van de populaire jeugdserie #LikeMe op Ketnet, en binnenkort is het zover. Wie echt niet langer kan wachten, kan op zaterdag 7 januari al afzakken naar Kinepolis Gent om de eerste twee afleveringen van de gloednieuwe reeks in avant-première te bekijken. In aanwezigheid van de volledige cast.

Wanneer? Zaterdag 7 januari van 9.45 tot 12:30 uur.

Waar? Kinepolis Gent, Ter Platen 12, 9000 Gent.

Prijs? 12,90 euro. 9,40 met een Kinepolis Student Card.

Meer info via Kinepolis Gent.

Volledig scherm Repo beelden #LikeMe © VRT

Happy New Queer

Nieuwjaar voor de tweede keer vieren kan met ‘Happy New Queer’. Verschillende jonge queer artiesten laten je alle hoeken van de kamer zien tijdens een wervelende avond in de Vooruit – nu VIERNULVIER. Verwacht je aan champagne, kroketten en heel veel glitters.

Wanneer? Zaterdag 7 januari van 20 tot 23 uur.

Waar? VIERNULVIER, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent.

Prijs? Je betaalt wat je kan betalen: 18 euro, 14 euro of 10 euro. Kansentarief is 2,80 euro.

Reserveren kan via de website of 09 267 28 28.

Volledig scherm VIERNULVIER. © Wannes Nimmegeers

Poppentheater

Voor de allerkleinsten is er poppentheater dit weekend. Poppentheater Pedrolino speelt ‘De betoverde Kroon’ voor kinderen vanaf 5 jaar. Over een land hier ver vandaan waar een koning verstandig regeert dankzij zijn kroon. Op een dag wordt de magische kroon echter gestolen door de boze fee Akraba. Gelukkig is er nog de dappere ridder Syfridus die zijn diensten aanbiedt. Samen met Pierke en enkele kabouters gaat hij op zoek naar haar.

Waar? Zaal achter de bibliotheek, Heiveldstraat 350, 9040 Sint-Amandsberg.

Wanneer? Zaterdag 7 januari en zondag 8 januari van 15 tot 16.30 uur.

Prijs? 7 euro.

Reserveren kan via 09 233 77 88. Meer info via de website.

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © rv

Closet sale

Heb je nieuwe kleren nodig, maar is je budget beperkt? Of ben je een grote fan van hergebruik? Dan moet je zondag in Ray zijn, het serrecafé naast de Sint-Niklaaskerk, voor een closet sale. Wat mag je verwachten? Dameskledij, damesschoenen, accessoires, koffietjes, aperitiefjes en goede muziek.

Wanneer? Zondag 8 januari van 11 tot 18 uur.

Waar? RAY, Klein Turkije 20, 9000 Gent.

Prijs? Gratis toegang.

Meer info via de Facebookpagina.

Volledig scherm Closet sale in de RAY-serre deze zondag. © James Arthur

Nieuwjaarsconcert

Een bijzonder nieuwjaarsconcert beleef je op zondag in de Sint-Stefanuskerk in Gent. Miguel Bernal Ripoll – hoogleraar orgel aan het conservatorium van Madrid – voorziet een muzikale reis doorheen vijf eeuwen orgelmuziek in Europa. Een blik op de Spaanse romantiek.

Waar? Sint-Stefanuskerk, Sint-Margrietstraat, 9000 Gent.

Wanneer? Zondag 8 januari van 16 tot 17.30 uur.

Prijs? 15 euro, 12 euro voor leden.

Meer info via de website van De Principaal vzw.

Volledig scherm Nieuwjaarsconcert in de Sint-Stefanuskerk. © rv

