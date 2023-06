Van een Julientje eten tot de Charla afsluiten: dit moet je ooit gedaan hebben om jezelf een echte Gentenaar te noemen

En dan mag je plots paling vangen: Gentse scholieren beleven topdagje aan Watersport­baan

Wist je dat de Europese paling helemaal in Mexico geboren wordt en vervolgens de hele oceaan overzwemt? Alain Dillen, visserijbioloog bij het Agentschap voor Natuur en Bos, gaf donderdag uitleg over wat er allemaal leeft onder de waterlijn in de Watersportbaan.