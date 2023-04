Van een iftar-buffet tot een concert voor kindjes: 5 tips voor een heerlijk weekend in Gent

Gentse politie onderzocht melding van autobom aan Sint-Ja­cobs, maar uiteinde­lijk bleek het loos alarm te zijn

Even alle hens aan dek bij de Gentse politie vrijdagochtend. Een ongeruste persoon was het commissariaat binnengewandeld nadat hij had opgevangen dat er een autobom zou ontploffen aan Sint-Jacobs. Het bleek uiteindelijk om vals alarm te gaan.