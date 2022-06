Van een graffiti-festival tot een blik achter de schermen van het Ghelamco: onze tips voor een geslaagd weekend

GentGeen zin om een weekend lang op de bank te liggen? Dan hebben wij enkele leuke tips voor jou, want er valt heel wat te beleven in gent. Vergaap je aan de mooie, nieuwe muurschilderingen in Nieuw Gent, of neem een kijkje achter de schermen in het mysterieuze Ghelamco Arena. Er is voor elk wat wils dit weekend.