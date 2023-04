Van een flashmob op een boot tot een circusfestival: onze tips voor een heerlijk verlengd weekend in Gent

Taxichauf­feur achter­volgt bestuurder onder invloed tot in Ledeberg, waar hij een wagen aanrijdt en gearres­teerd wordt

Een dronken bestuurder is woensdagnamiddag gearresteerd in Ledeberg. Dat gebeurde nadat de gevaarlijke automobilist achtervolgd werd door een furieuze taxibestuurder, nadat die bijna van de baan werd gereden op de autosnelweg. In de Ledebergstraat kwam het tot een botsing, waarna de politie ter plaatse kwam.