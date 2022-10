Van een closet sale tot cinema voor kinderen: onze tips voor een heerlijk weekend in Gent

GentWeet je niet goed wat te doen dit weekend? Geen zorgen, we helpen je graag verder. We hebben met veel plezier enkele activiteiten uitgezocht die je weekend de moeite waard maken. Zowel voor volwassenen als voor kinderen. Van een rondleiding op één van de mooiste kerkhoven van Gent tot een closet sale, er is voor elk wat wils.

Voor kinderen: leer een lichtgevende bladwijzer maken

Op zaterdagochtend kunnen kinderen tussen 6 en 14 jaar in De Krook terecht voor een leuke workshop. Ze leren er namelijk hoe je een lichtgevende bladwijzer maakt. Voor of na de workshops, kunnen ze nog een boek uitkiezen in de bibliotheek om de komende herfstvakantie van te smullen – mede dankzij hun gloednieuwe, unieke bladwijzer.

Wanneer? Zaterdag 29 oktober van 10 tot 12.30 uur.

Waar? Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent.

Prijs? Gratis

Meer info via info@avansa-regiogent.be of via 09 2242265.

Volledig scherm Maak een lichtgevende bladwijzer zaterdag. © Publiek domein

Rondleiding op Gentse Père Lachaise

Op hetzelfde moment als de workshop in De Krook, maar interessant voor elke leeftijd, is er een rondleiding op Campo Santo, het Gentse equivalent van Père Lachaise in Parijs, een van de mooiste kerkhoven ter wereld. Gids Dick De Bruycker leidt je met veel plezier door de Gentse begraafplaats die doorheen de jaren verschillende keren werd uitgebreid en toch, ondanks haar aanzienlijke omvang, een vrij besloten karakter heeft behouden.

Wanneer? 29 oktober van 10 tot 12 uur.

Waar? De wandeling start aan de ingang van de Sint-Amanduskerk, Campo-Santoplein 1 B, 9000 Gent.

Prijs? 10 euro.

Meer info via de website van Gandante.

Volledig scherm Campo Santo. © Wannes Nimmegeers

Closet sale

Nog op zaterdagochtend: een closet sale in Kapel Petit in Drongen. Ga zeker eens langs om te snuisteren in de rekken, tussen de schatten van een ander. Wie weet kom je wel een mooie jas of een warme trui tegen voor de komende winter. Voor een zacht prijsje dan nog. De plezante babbel en de mooie setting krijg je er gratis bij.

Waar? Kapel Petit, Oude-abdijstraat 1, 9031 Drongen.

Wanneer? Zaterdag 29 oktober van 10 tot 16 uur.

Prijs? Gratis toegang?

Meer info via Le Petit vzw.

Volledig scherm Kapel Petit © Kapel Petit

Feest in het Rabot

Het Rabotpark behoort toe aan de jongeren dit weekend. Minus One zorgt voor muziek, sport en workshops op zaterdagnamiddag en -avond, gratis en voor niets. De enige vereiste om te komen? Dat je minstens 16 jaar bent. Voor de rest: geniet ervan.

Wanneer? Zaterdag 29 oktober van 14 tot 23 uur.

Waar? Minus One, Opgeëistenlaan 455, 9000 Gent.

Prijs? Gratis toegang.

Meer info via de Facebookpagina.

Volledig scherm 'Stil life with war toys' door Nekvel in het Rabotpark. © Jill Dhondt

Voor kinderen: cinema

Het Gentse filmfestival is afgerond, maar de allerkleinsten kunnen dit weekend nog genieten van cinema van de hoogste plank op hun niveau. KASKcinema organiseert namelijk Filem’On: een filmmiddag voor kinderen van 2 tot 8 jaar. Op het programma: gevarieerde en originele filmpjes.

Waar? KASKcinema, Godshuizenlaan 4, 9000 Gent.

Wanneer? Zondag 30 oktober van 10.30 tot 12.30 uur.

Prijs? 4 euro voor kinderen, 6 euro voor volwassenen.

Meer info via KASKcinema.

Volledig scherm Kinderen in de cinema illustratiebeeld. © Wannes Nimmegeers

