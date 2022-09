Van een bezoek aan een energiecentrale tot een koekjesfabriek: onze aanraders voor Open Bedrijvendag in Gent

Gent Kale wegpiraat kan geen haaranaly­se ondergaan: “We willen aantonen dat hij helemaal clean is”

Een hardleerse en roekeloze bestuurder kreeg in juni, na talloze veroordelingen in de politierechtbank, één jaar rijverbod voor rijden onder invloed. Hij beweert nu op het rechte pad te zijn en wil met een haaranalyse bewijzen dat hij clean is. Er stelt zich echter het volgende probleem: de man is zo kaal als een biljartbal.

