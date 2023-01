Van een ASMR-avond tot erotische kortfilms: KASKcinema spreekt alle zintuigen aan in januari

De organisatoren van KASKcinema doen de komende weken hun uiterste best om al jouw zintuigen te prikkelen tijdens het filmfestival Sensorium. Dat start op maandag 10 januari met ‘Land of Silence and Darkness’, een documentaire over een groep blind-dove mensen in West-Duitsland in de jaren 1970. Wat volgt er later nog? Een avond gevuld met audioverhalen (voor de liefhebbers van ASMR), een vertoning van de fantastische film ‘Delicatessen’ (vooraf gegaan door een huisbereide maaltijd), een avond vol dichterlijke, erotische kortfilms, 3-D cinema, kindercinema (voor kinderen vanaf 4 jaar) en meer.