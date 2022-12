Van doe-het-zelf-workshop naar heus festival: Ekoli wil de wetenschappertjes van morgen (gratis) laten proeven van wetenschap

Wetenschap is voor velen een ver-van-mijn-bedshow, zeker voor kinderen met een kwetsbare achtergrond. Ekoli wil hier radicaal verandering in brengen. “Daarom zetten we op 29 april 2023 een gratis, inclusief Wetenschapsfestival in de Gentse Rabotwijk op poten, georganiseerd voor en door jongeren”, vertelt Sirarpi Vardanian van Ekoli. “Met leuke, praktische workshops en proefjes voeden we de nieuwsgierigheid en geven we een platform aan diverse rolmodellen, bedrijven en universiteiten om te tonen dat iedereen kan ‘worden wat ze willen’.”

Hanne Tytgat, oprichtster van Ekoli is blij met de selectie. “Wetenschappen toegankelijk en tastbaar maken voor alle kinderen, dat is onze missie. Dit doen we door bewust de drempels, die ervoor zorgen dat kinderen en jongeren uit een kwetsbare context nauwelijks of niet in contact komen met wetenschappen, te verlagen. Zo zijn alle workshops die we geven altijd gratis, verplaatsen we ons naar de scholen en maken we beeldmateriaal met instructies voor experimentjes die iedereen thuis zelf kan uitvoeren met materiaal dat ze vinden in de keuken- of knutselkasten”, klinkt het bij Tytgat. “De volgende grote stap is ons Wetenschapsfestival, een evenement waarmee we ons aanbod nog meer op de kaart willen zetten, maar waar we vooral alle kinderen en jongeren met een passie voor wetenschappen mee willen bereiken.”